Италия

Президент ФИФА считает, что стоит рассмотреть идею внедрения плей-офф для определения чемпиона.

Глава ФИФА Джанни Инфантино, выступая на Конгрессе ФИФА, высказался о возможности использования системы плей-офф во внутренних чемпионатах.

"Кто-то сказал мне, что это похоже на НБА и не очень подходит футболу", — цитирует Инфантино ESPN.

"Но я хочу спросить вас... Разве мы действительно считаем чемпионат Италии интересным в последние 9 лет? Что это за турнир, где 90% команд мечтают о втором месте?"

"Это не входит в компетенции президента ФИФА – говорить, как следует играть в футбол... Но я могу предположить, что есть и другие способы организации турниров".

Ювентус неизменно становился чемпионом Италии в последние девять сезонов. Бавария выиграла 8 последних чемпионатов Германии, а ПСЖ выиграл 7 из 8 чемпионатов Франции, начиная с 2013 года.

Отметим, что система плей-офф для выявления чемпиона после завершения регулярного сезона используется в американо-канадской лиге MLS.