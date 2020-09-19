Италия

Нападающий Ювентуса в прошлом году был самым результативным в международных матчах.

Криштиану Роналду вручили приз Лучшему бомбардиру мира в международных играх в 2019 году. Вручением награды занимается Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

"Счастлив выиграть эту награду", — прокомментировал получение приза Роналду у себя в Инстаграме.

В 2019 году Криштиану Роналду забил 21 гол за сборную Португалии и в международных поединках за Ювентус.

Награду вручают с 1991 года. У Криштиану Роналду рекордное количество таких призов – пять. У ближайшего преследователя, Лионеля Месси, две награды.