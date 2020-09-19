Италия

Завершился поединок первого тура чемпионата Италии.

В первом туре Серии А Рома отправилась на выезд к Вероне.

Несмотря на то, что "волки" нанесли 15 ударов по воротам соперника (7 из которых — в створ), коллектив Паулу Фонсеки не сумел отличиться в воротах соперника.

Поединок так и завершился сухой ничьей — 0:0.

Верона — Рома 0:0

Верона: Сильвестри, Фараони, Четин, Алан Эмперор (Ловато, 19), Димарко, Данци, Велозу, Тамез (Барак, 66), Гюнтер (Рюэгг, 67), Ди Кармине (Илич, 78), Тупта (Дзакканьи, 46)

Рома: Миранте, Спинаццола, Манчини, Рожер, Карсдорп (Сантон, 72), Пеллегрини (Клюйверт, 79), Верету, Мхитарян, Диавара (Вильяр, 89), Педро, Кристанте

Предупреждения: Данци, Ди Кармине.