Завершился поединок первого тура чемпионата Италии.
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19 сентября 2020, 23:39
В первом туре Серии А Рома отправилась на выезд к Вероне.
Несмотря на то, что "волки" нанесли 15 ударов по воротам соперника (7 из которых — в створ), коллектив Паулу Фонсеки не сумел отличиться в воротах соперника.
Поединок так и завершился сухой ничьей — 0:0.
Верона — Рома 0:0
Верона: Сильвестри, Фараони, Четин, Алан Эмперор (Ловато, 19), Димарко, Данци, Велозу, Тамез (Барак, 66), Гюнтер (Рюэгг, 67), Ди Кармине (Илич, 78), Тупта (Дзакканьи, 46)
Рома: Миранте, Спинаццола, Манчини, Рожер, Карсдорп (Сантон, 72), Пеллегрини (Клюйверт, 79), Верету, Мхитарян, Диавара (Вильяр, 89), Педро, Кристанте
Предупреждения: Данци, Ди Кармине.