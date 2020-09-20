Италия

Итальянские болельщики вернутся на стадионы.

Правительство Италии разрешило болельщикам посещать поединки Серии А в период пандемии коронавируса, однако при определенных ограничениях. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По информации источника, максимально на стадион будет допускаться одна тысяча зрителей. Данное решение уже индивидуально приняли региональные власти в Эмилии-Романье, Венето и Ломбардии. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора также последовал их примеру.

На правительство оказывалось давление, поскольку во время пандемии коронавируса в Италии разрешили проводить мероприятия до тысячи человек под открытым небом, такие как концерты и театральные постановки. Футбол ничем не отличается, хотя на данный момент постановление правительства распространяется только на игры Серии А.

Болельщики на стадионах обязаны будут сохранять дистанцию в один метр друг от друга, носить маски, а на входе будет проверяться температура. Данные ограничения будут действовать до седьмого октября, после чего их пересмотрят на основании последних данных распространения COVID-19.