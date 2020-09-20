Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют туринский Ювентус и генуэзская Сампдория.
Деян Кулусевски, twitter.com/juventusfc
20 сентября 2020, 21:01
Туринский Ювентус начинает для себя новую страницу в истории, которую будет писать под руководством феноменального в своей "игроцкой" части карьеры Андреа Пирло. А вот как будет строиться карьера на посту главного тренера у итальянца — большой вопрос.
В своем первом стартовом составе Пирло выставил два межсезонных приобретения: Кулусевски и Маккенни, а также одно игрока академии — Фработту. При этом, Ювентус перестроился на схему в три центральных защитника, среди которых присутствует номинально фланговый игрок Данило.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Данило, Фработта — Кулусевски, Рабио, Маккенни, Рэмси — Роналду.
Запасные: Буффон, Пинсольо, Ругани, Де Шильо, Демирал, Артур, Портанова, Бентанкур, Кавилья, Дуглас Коста, Вриони.
Запасные: Равалия, Феррари, Реджини, Шабо, Йосида, Верре, Рамирес, Капецци, Дамсгаард, Виера, Ла Гумина, Квальярелла.
Сампдория: Аудеро — Берешински, Колли, Тонелли, Ауджелло — Депаоли, Торсби, Лерис, Янкто — Экдаль — Бонаццоли.
Матч Ювентус — Сампдория начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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