Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют туринский Ювентус и генуэзская Сампдория.

Туринский Ювентус начинает для себя новую страницу в истории, которую будет писать под руководством феноменального в своей "игроцкой" части карьеры Андреа Пирло. А вот как будет строиться карьера на посту главного тренера у итальянца — большой вопрос.

В своем первом стартовом составе Пирло выставил два межсезонных приобретения: Кулусевски и Маккенни, а также одно игрока академии — Фработту. При этом, Ювентус перестроился на схему в три центральных защитника, среди которых присутствует номинально фланговый игрок Данило.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Данило, Фработта — Кулусевски, Рабио, Маккенни, Рэмси — Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Ругани, Де Шильо, Демирал, Артур, Портанова, Бентанкур, Кавилья, Дуглас Коста, Вриони.



Сампдория: Аудеро — Берешински, Колли, Тонелли, Ауджелло — Депаоли, Торсби, Лерис, Янкто — Экдаль — Бонаццоли.