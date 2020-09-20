Италия

Завершился матч первого тура чемпионата Италии.

Сегодня, 20 сентября, Сассуоло на своем поле принимал Кальяри.

В концовке встречи команды обменялись голами, но победителя выявить так и не сумели – 1:1.

Сассуоло – Кальяри 1:1

Голы: Бурабия, 87 – Симеоне, 77

Сассуоло: Консильи, Рожерио (Кирьякопулос, 62), Феррари, Толян (Мюльдюр, 75), Кирикеш, Локателли, Джуричич (Айхан, 90), Гараслин (Дефрель, 62), Обианг (Бурабия, 63), Берарди, Капуто

Кальяри: Краньо, Валюкевич, Ликояннис, Клаван (Пизакане, 46), Фараго, Нандес, Жоао Педро (Трипальделли, 88), Марин (Олива, 76), Калигара (Дзаппа, 62), Рог (Соттиль, 76), Симеоне

Предупреждения: Фараго, Нандес, Рог, Кирикеш.