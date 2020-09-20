Завершился матч первого тура чемпионата Италии.
Фото: twitter.com/CagliariCalcio
20 сентября 2020, 20:59
Сегодня, 20 сентября, Сассуоло на своем поле принимал Кальяри.
В концовке встречи команды обменялись голами, но победителя выявить так и не сумели – 1:1.
Сассуоло – Кальяри 1:1
Голы: Бурабия, 87 – Симеоне, 77
Сассуоло: Консильи, Рожерио (Кирьякопулос, 62), Феррари, Толян (Мюльдюр, 75), Кирикеш, Локателли, Джуричич (Айхан, 90), Гараслин (Дефрель, 62), Обианг (Бурабия, 63), Берарди, Капуто
Кальяри: Краньо, Валюкевич, Ликояннис, Клаван (Пизакане, 46), Фараго, Нандес, Жоао Педро (Трипальделли, 88), Марин (Олива, 76), Калигара (Дзаппа, 62), Рог (Соттиль, 76), Симеоне
Предупреждения: Фараго, Нандес, Рог, Кирикеш.