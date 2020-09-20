Италия

Дебютный мяч за туринский клуб провел Деян Кулусевски, после чего победу туринцев укрепили Роналду и Бонуччи (3:0).

Череда открыть новый сезон национального первенства подошла и к итальянской Серии А. И уже в первом туре действующий чемпион страны, туринский Ювентус, получил для себя достаточно непростого соперника в лице генуэзской Сампдории, с которой "бьянконери" стабильно справляются разве что в домашних условиях. Календарь розыгрыша оказал услугу туринцам как раз-таки в виде противостояния с Самп на поле "Ювентус Стэдиум", на которое пришелся первый матч Андреа Пирло в качестве главного тренера принимающей стороны.

Именно вокруг тренерской скамьи вращались события в это межсезонье в стане "зебр". Маурицио Сарри дали подержать в руках первый чемпионский титул в его тренерской карьере, однако под руководством опытного специалиста Ювентус с треском вылетел из плей-офф Лиги чемпионов УЕФА после матча с Лионом. И пусть французы затем выбили еще и Манчестер Сити, в Турине ждать и меряться с этим фактом не стали. Юве начинал новый этап в своей истории с поединка против пятнадцатой команды прошлого розыгрыша Серии А.

Туринцы выступили в отчетном поединке абсолютно отличным образом от матчей прошлого сезона. Начиная от избранной Пирло тактической схемы с тремя центральными защитниками, в которой нашлось место сразу для двух новичков команды и одного воспитанника академии, и заканчивая общекомандным движением по ходу первого тайма. Чего у "зебр" было не отнять, так это ужасной реализации созданных возможностей. Один только Роналду мог оформлять хет-трик уже до перерыва, но по разу промахнулся, пробил в штангу и попал в голкипера из пределов чужой штрафной.

А вот кому удалось довершить старания своей команды в атаке, так это Деяну Кулусевски. Шведский новичок осторожным обводящим ударом в дальний угол завершил удачный отскок от защитника, мимо которого до этого старался в правом фланге штрафной прорваться Криштиану. Юве свой мяч за первые 45 минут забил, после чего посчитал, что можно и начать ошибаться в центре поля, но атака Самп была слишком медленной для того, чтобы реализовать редко возникающие для них контратаки.

На второй тайм Клаудио Раньери сразу бросил в бой трех новых футболистов с направленностью на атакующую линию. У гостей начали появляться первые серьезные моменты, а хозяева своей игрой вызывали лишь один вопрос — не уж-то будут дотягивать минимальную победу до финального свистка? Ювентус качественно перемещал линии в наступлении, акцентируя внимание на скоростное перемещение мяча в завершающую зону, где поочередно возникал каждый из игроков туринцев. Так что совсем не удивительно, что второй гол этого матча оказался на счету Бонуччи, который сумел протолкнуть мяч в сетку после неудачной попытки Берешински вынести его из вратарской.

После этого эпизода актуальной проблемой "зебр" оставалось лишь отсутствие голов у Роналду. Криштиану к персональной цели шел довольно долго, и лишь на 88-й минуте его удар с правого фланга штрафной сумел прошить голкипера Аудеро. Сампдория огрызнулась до третьего пропущенного серей подач с флангов во время которой Бонуччи проверил реакцию Щесны срезкой в сторону своих ворот. Поляк выстоял, как и вся оборона его команды в этом матче. Первая победа для Пирло не заставила себя долго ждать! А игра-то как преобразилась у чемпиона!

В следующем туре туринский Ювентус ожидает тяжелый выезд в столицу на игру с римской Ромой, а генуэзская Сампдория дома будет принимать новичка «элиты» этого сезона Беневенто.— Сампдория 3:0Кулусевски, 13, Бонуччи, 78, Роналду, 88Щесны — Куадрадо (Бентанкур, 78), Бонуччи, Кьеллини (Демирал, 82), Данило, Фработта (Де Шильо, 67) — Кулусевски (Дуглас Коста, 82), Рабио, Маккенни, Рэмси — Роналду.Аудеро — Берешински, Колли, Тонелли (Йосида, 46), Ауджелло — Депаоли (Рамирес, 46), Торсби (Дамсгор, 69), Лерис (Квальярелла, 46), Янкто — Экдаль — Бонаццоли (Верре, 69).Предупреждения: Фработта — Тонелли