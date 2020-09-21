Италия

Похоже, уругваец зря сдавал экзамены для получения гражданства.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Парачити подтвердил, что клуб не станет предпринимать попыток подписать контракт с нападающим Барселоны Луисом Суаресом.

"Суареса можно исключить списка, потому что время, необходимое для получения паспорта, превышает срок трансфера или момент, когда мы можем передать списки состава Лиги чемпионов в УЕФА".

"Мы оценивали вариант Суареса, когда он был нам предложен. Он находился в процессе получения итальянского гражданства, поэтому мы оценили возможность его регистрации вовремя. Это невозможно, поэтому он никогда не был по-настоящему близок к нам", — сказал Паратичи Sky Sport.

Ранее сообщалось, что на позицию центрфорварда туринцы приобретут у Ромы Эдина Джеко.