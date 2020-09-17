Италия

Боснийский нападающий сменит клубную прописку.

Эдин Джеко близок к переходу в Ювентус за 16 миллионов евро, сообщает авторитетный журналист Ромео Агрести.

Источник утверждает, что сделка уже согласована, а зарплата бойснийца составит 7,5 миллионов евро в год.

Отметим, что изначально Ювентус хотел заполучить Луиса Суареса, но, судя по всему, переход уругвайца сорвался.

В сезоне-2019/20 Эдин Джеко провел в футболке Ромы 43 поединка, в которых он забил 19 голов и отдал 14 результативных передач.

Напомним, что римляне собираются компенсировать уход боснийца подписанием Аркадиуша Милика.