Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Милан уверенно обыграл Болонью в рамках первого тура итальянской Серии А со счетом 2:0.

Главным героем встречи стал возрастной нападающий Златан Ибрагимович, который оформил в ворота соперника дубль и помог "россонери" добыть первые три очка в новом сезоне чемпионата.

Смотрите видео голов и обзор матча Милан — Болонья:

Милан - Болонья 2:0

Голы: Ибрагимович, 35, 51 (с пенальти)

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер (Дуарте, 72), Габбья, Эрнандес — Кессье (Тонали, 77), Беннасер (Крунич, 86) — Кастильехо (Салемакерс, 46), Чалханоглу (Диас, 71), Ребич — Ибрагимович

Болонья: Скорупски — Де Сильвестри, Томиясу, Данило, Дейкс — Схутен — Орсолини (Сков Ольсен, 57), Домингес (Сансоне, 57), Сориано (Сванберг, 80), Барроу (Виньято, 83) — Паласио (Сантандер, 80)

Предупреждения: Кастильехо, Крунич, Габбья — Домингес, Дейкс, Томиясу, Сансоне

Удаление: Дейкс, 88 (повторное предупреждение)