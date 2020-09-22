Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Милан — Болонья, Getty Images
22 сентября 2020, 01:31
Милан уверенно обыграл Болонью в рамках первого тура итальянской Серии А со счетом 2:0.
Главным героем встречи стал возрастной нападающий Златан Ибрагимович, который оформил в ворота соперника дубль и помог "россонери" добыть первые три очка в новом сезоне чемпионата.
Смотрите видео голов и обзор матча Милан — Болонья:
Милан - Болонья 2:0
Голы: Ибрагимович, 35, 51 (с пенальти)
Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер (Дуарте, 72), Габбья, Эрнандес — Кессье (Тонали, 77), Беннасер (Крунич, 86) — Кастильехо (Салемакерс, 46), Чалханоглу (Диас, 71), Ребич — Ибрагимович
Болонья: Скорупски — Де Сильвестри, Томиясу, Данило, Дейкс — Схутен — Орсолини (Сков Ольсен, 57), Домингес (Сансоне, 57), Сориано (Сванберг, 80), Барроу (Виньято, 83) — Паласио (Сантандер, 80)
Предупреждения: Кастильехо, Крунич, Габбья — Домингес, Дейкс, Томиясу, Сансоне
Удаление: Дейкс, 88 (повторное предупреждение)