Италия

Бергамаски усилились форвардом ПСВ.

Нападающий ПСВ Сам Ламмерс стал новым игроком Аталанты. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

23-летний нидерландец подписал с бергамасками полноценный контракт, однако точные его сроки не уточняются.

По информации различных СМИ, переход Ламмерса обошелся Аталанте в 9 миллионов евро плюс 2 миллиона евро клуб выплатит в качестве различных бонусов.

В прошлом сезоне Сам Ламмерс провел за ПСВ 10 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.