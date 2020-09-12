Италия

"Боги" договорились о переходе нидерландского форварда.

Нападающий ПСВ Сам Ламмерс близок к переходу в Аталанту, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Аталанта уже согласовала трансфер нидерландского форварда за 9 миллионов евро. В ближайшие дни 23-летний игрок прибудет в расположение итальянского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Ламмерс является воспитанников ПСВ, дебютировав в первой команду в сентябре 2016-го. В прошлом сезоне 11 поединков в футболке "бело-красных", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Аталанта также заинтересована в подписании полузащитника Шальке Амина Арита.