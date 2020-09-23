Италия

Нападающий Атлетико продолжит карьеру в составе чемпиона Италии.

Ювентус заполучил в свой состав Альваро Морату, сообщил официальный сайт клуба.

27-летний футболист арендован на один год с опцией продления аренды еще на один сезон. Годичная аренда обойдется в десять миллионов евро. Если Ювентус решит продлить аренду – то аналогично заплатит десять миллионов.

Кроме того, если "бьянконери" решат выкупить Морату в первый год, то заплатят 45 миллионов. Если во второй год его пребывания в Турине – то 35 миллионов.

Отметим, что Мората уже выступал за Ювентус с 2014 по 2016 год.