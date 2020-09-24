Италия

Аарон Хики продолжит карьеру в итальянской Серии А.

Болонья на своем официальном сайте объявила о трансфере крайнего защитника Хартс Аарона Хики.

Финансовые детали перехода и сроки соглашения с 18-летним шотландцем не разглашаются.

По информации портала Transfermarkt, молодой футболист подписал контракт с новым клубом до лета 2025 года, а Хартс заработали на его трансфере 2 миллиона евро.

В прошлом сезоне Аарон Хики провел на клубном уровне 30 поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Болонья предложила киевскому Динамо за Владислава Супрягу 12 миллионов евро и бонусы за аренду с обязательством выкупа.