Сегодня, 24 сентября, появилась информация, что Рома сделала запрос об аренде Кепы Аррисабалаги.

Тем не  менее, эта информация практически сразу была опровергнута. Как сообщает журналист Анжело Мангианте, "волки" никогда не делали запросы в адрес Челси касательно 25-летнего футболиста. 

Рома нужен вратарь, так как игра Пау Лопеса вызывает вопросы, но клуб не обращался за Кепой. 

Ранее сообщалось, что Кепа не хочет слышать критику в свой адрес относительно своих выступлений. 