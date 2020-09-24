Итальянский клуб не заинтересован в услугах голкипера Челси.
КЕПА АРРИСАБАЛАГА, GETTY IMAGES
24 сентября 2020, 21:59
Сегодня, 24 сентября, появилась информация, что Рома сделала запрос об аренде Кепы Аррисабалаги.
Тем не менее, эта информация практически сразу была опровергнута. Как сообщает журналист Анжело Мангианте, "волки" никогда не делали запросы в адрес Челси касательно 25-летнего футболиста.
Рома нужен вратарь, так как игра Пау Лопеса вызывает вопросы, но клуб не обращался за Кепой.
Ранее сообщалось, что Кепа не хочет слышать критику в свой адрес относительно своих выступлений.