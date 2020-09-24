Италия

Итальянский клуб не заинтересован в услугах голкипера Челси.

Сегодня, 24 сентября, появилась информация, что Рома сделала запрос об аренде Кепы Аррисабалаги.

Тем не менее, эта информация практически сразу была опровергнута. Как сообщает журналист Анжело Мангианте, "волки" никогда не делали запросы в адрес Челси касательно 25-летнего футболиста.

Рома нужен вратарь, так как игра Пау Лопеса вызывает вопросы, но клуб не обращался за Кепой.

Ранее сообщалось, что Кепа не хочет слышать критику в свой адрес относительно своих выступлений.