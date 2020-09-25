Италия

Предложений от Вулверхэмптона и Барселоны по бразильцу не поступало.

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, туринский гранд раздумывает над продажей 30-летнего бразильца и может расстаться с ним в ближайшие несколько дней.

Среди заинтересованных в Косте клубов назывались Барселона и Вулверхэмптон, однако журналист утверждает, что Ювентус не получал от них никаких предложений.

Отметим, что агентом Дугласа Косты является Жорже Мендеш, который имеет непосредственное влияние на трансферную политику Вулверхэмптона.