Италия

Эвертон и Тоттенхэм могут воспользоваться ситуацией и включиться в гонку за поляком.

Сделка по переходу нападающего Наполи Аркадиуша Милика в Рому была близка к завершению, однако на определенном этапе переговоров этот трансфер сорвался. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Тем не менее, у 26-летнего поляка есть варианты продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Источник утверждает, что Тоттенхэм заинтересован в подписании Милика, однако в последние несколько часов появился еще один претендент на футболиста — Эвертон.

В последние дни трансферного окна Наполи может пойти на уступки и согласиться отдать польского форварда в аренду, но сейчас "адзурри" в идеале бы хотели продлил контракт с Миликом, чтобы продать его за гораздо большую сумму.

Отметим, что нынешнее соглашение Милика с Наполи рассчитано до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что Фулхэм и Ньюкасл готовы включиться в борьбу за польского нападающего, которого неаполитанцы оценивают в 25 миллионов евро.