Италия

Голкипер Дженоа находится на самоизоляции с повышенной температурой.

Вратарь Дженоа Маттиа Перин сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого он пропустит, как минимум, ближайшую игру против Наполи в Серии А, сообщает Football Italia.

Наставник Дженоа Роландо Маран на пресс-конференции сообщил, что Перин остался дома. У него слегка повышенная температура.

Скорее всего, в воротах "грифонов" сыграет ветеран Федерико Маркетти, который не выходил в официальных матчах уже около сезона.

Перин перешел в Дженоа в начале сентября на правах сезонной аренды из Ювентуса.