Италия

Вашему вниманию обзор поединка второго тура чемпионата Италии.

Аталанта отправилась на выезд к Торино в очередном туре итальянской Серии А.

Клуб Руслана Малиновского в результативном поединке одолел хозяев, а украинец появился на поле во втором тайме со скамейки запасных.

Обзор матча:

Торино – Аталанта 2:4

Голы: Белотти, 11, 43 – Гомес, 13, Муриэль, 21, Хатебур, 42, де Рон, 54

Торино: Сиригу, Мурру, Бремер, Нкулу, Войвода, Линетти (Лукич, 64), Ринкон (Сегре, 80), Мейте, Беренгер (Верди, 65), Дзадза (Миллико, 75), Белотти

Аталанта: Спортьелло, Гозенс (Мохика, 85), Шутало, Кальдара (Паломино, 46), Хатебур, Фройлер, де Рон, Гомес (Пашалич, 84), Толои, Муриэль (Малиновский, 64), Сапата (Ламмерс, 85)

Предупреждения: Кальдара, Дзадза, Фройлер.