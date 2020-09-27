Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры Серии А.

Интер дважды по ходу матча с Фиорентиной оказывался в роли проигрывающих. За каких-то четыре минуты до конца основного времени "нерадзурри" уступали в счете, но голы Лукаку и Д'Амброзио на 87-й и 89-й позволили команде Антонио Конте отпраздновать победу — 4:3.

Интер — Фиорентина 4:3

Голы: Мартинес, 45+2, Чеккерини, 52 (авт.), Лукаку, 87, Д'Амброзио, 89 — Куаме, 3, Кастровилли, 57, Кьеза, 63



Интер: Ханданович — Д'Амброзио, Бастони, Коларов — Янг (Хакими, 65), Барелла (Наингголан, 75), Брозович (Видаль, 74), Перишич (Санчес, 78) — Эриксен (Сенси, 64) — Лукаку, Мартинес.



Фиорентина: Драговски — Миленкович, Чеккерини, Касерес — Кьеза (Лирола, 69), Бонавентура (Влахович, 61), Амрабат, Кастровилли, Бираги — Куаме (Борха Валеро, 61), Рибери (Кутроне, 83).



Предупреждения: Барелла — Касерес, Чеккерини