Италия

Защитник Сент-Этьена может продолжить карьеру в Италии.

Милан работает над подписанием центрального защитника Милана Уэсли Фофана, утверждает Джанлука Ди Марцио.

"Россонери" не считаются фаворитами в борьбе за игрока, на которого претендуют также английские Лестер и Вест Хэм. Тем не менее, переход не исключен, особенно если Милану удастся продать Лукаса Пакета.

Также "дьяволам" приписывают интерес к защитнику Шальке Матии Настасичу, которого клуб хочет взять в аренду.