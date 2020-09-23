Италия

"Россонери" хотят подписать сербского защитника.

Защитник Шальке Матия Настасич попал в сферу интересов Милана, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Итальянский клуб хочет укрепить линию обороны и уже начал переговоры по центрбеку с руководством Шальке. "Россонери" попытаются арендовать серба с опцией выкупа.

Действующий контракт Настасича с Шальке рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 20 поединков в футболке "кобальтовых".

Ранее сообщалось, что Милан также заинтересован в подписании защитника Селтика Кристоффера Айера.