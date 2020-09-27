"Нероверди" победили со счетом 3:1.
Специя – Сассуоло, Getty Images
27 сентября 2020, 15:54
Сассуоло одержал крупную победу над Специей со счетом 4:1 в матче 2-го тура Серии А.
Единственный гол хозяев забил Галабинов, а у "нероверди" отличились Джуричич, Берарди, Дефрель, Капуто.
Специя – Сассуоло 1:4
Голы: Галабинов, 30 – Джуричич, 12, Берарди, (64, пенальти), Дефрель, 66, Капуто, 76.
Специя: Зут – Сала (Феррер, 79), Делль`Орко (Шабо, 87), Эрлич, Рамос – Бартоломеи (Дейола, 72), Риччи, Побега (Мора, 72) – Агудело (Фариас, 72), Галабинов, Джаси.
Сассуоло: Консильи – Толян, Кирикеш (Айхан, 78), Феррари, Кирьякопулос (Бурабия, 46) – Локателли, Обианг (Мюльдюр, 46) – Берарди (Риччи, 87), Дефрель (Траоре, 69), Джуричич – Капуто.
Предупреждения: Сала, Зут – Джуричич.