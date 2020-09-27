"Сине-желтые" победили со счетом 1:0.
Верона – Удинезе, Getty Images
27 сентября 2020, 18:34
В матче 2-го тура Серии А Верона одержала победу над Удинезе со счетом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте матча забил нападающий Андреа Фавилли.
Верона – Удинезе 1:0
Гол: Фавилли, 57.
Верона: Сильвестри, Фараони, Четин, Ловато, Димарко, Барак, Велозу, Дзакканьи (Колли, 77), Тамез (Давидович, 90), Гюнтер, Ди Кармине (Фавилли, 40).
Удинезе: Муссо, Зегелар (Аувеян, 62), Де Майо (Несторовски, 78), Родриго Бекао, тер Авест, Кулибали, де Пауль, Арслан (Форестьери, 62), Самир, Лазанья, Окака Чука.
Предупреждение: Фавилли.