В матче 2-го тура Серии А Верона одержала победу над Удинезе со счетом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте матча забил нападающий Андреа Фавилли.

Верона – Удинезе 1:0
Гол: Фавилли, 57.

Верона: Сильвестри, Фараони, Четин, Ловато, Димарко, Барак, Велозу, Дзакканьи (Колли, 77), Тамез (Давидович, 90), Гюнтер, Ди Кармине (Фавилли, 40).

Удинезе: Муссо, Зегелар (Аувеян, 62), Де Майо (Несторовски, 78), Родриго Бекао, тер Авест, Кулибали, де Пауль, Арслан (Форестьери, 62), Самир, Лазанья, Окака Чука.

Предупреждение: Фавилли.