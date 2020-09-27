Италия

"Адзурри" победили со счетом 6:0.

В поединке 2-го тура Серии А Наполи одержал разгромную победу над Дженоа со счетом 6:0.

Дублем в составе партенопейцев отличился Ирвинг Лосано, а еще по голу в свой актив записали Петр Зьелински, Дрис Мертенс, Элиф Эльмас и Маттео Политано.

Наполи – Дженоа 6:0

Голы: Лосано, 10, 65, Зелиньски, 46, Мертенс, 57, Эльмас, 69, Политано, 72.

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Манолас (Максимович, 46), Кулибали, Хюсай – Фабиан Руис, Зелиньски (Гулям, 73) – Лосано (Политано, 66), Мертенс (Лоботка, 66), Инсинье (Эльмас, 23) – Осимхен.

Дженоа: Маркетти – Гольданига, Масьелло, Бираски – Дзаппакоста, Лерагер (Радованович, 70), Бадель (Бехрами, 64), Зайц (Пандев, 55), Пеллегрини (Гильоне, 54) – Пьяца (Мелегони, 70), Дестро.

Предупреждения: Осимхен – Дестро, Масьелло.