Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют римская Рома и туринский Ювентус.

В центральном поединке второго тура итальянской Серии А сыграют римская Рома и туринский Ювентус.

По сравнению с игрой стартового тура, Андреа Пирло в предстоящей игре перестроил свою команду на схему 4-4-2, где на острие атаки сыграет пара Мората — Роналду. Пожертвовал своим местом на поле для Альваро фланговый защитник Фработта.

У Ромы можно наблюдать две замены, по сравнению с технической неудачи в игре против Вероны (0:3). Кумбулла дополнит тройку центральных оборонцев, а Пеллегрини и Сантон сыграют в центральной линии. Ко всему прочему, Джеко вернулся в центр атаки, а под ним расположатся Мхитарян и Педро.

Рома: Миранте — Манчини, Ибаньес, Кумбулла — Сантон, Верету, Пеллегрини, Спинаццола — Мхитарян, Педро — Джеко.

Запасные: Лопес, Бур, Б. Перес, Калафьори, Кристанте, Диавара, Вильяр, Клюйверт, Перес, Антонуччи.



Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо — Кулусевски, Рабио, Маккенни, Рэмси — Мората, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Фработта, Де Шильо, Демирал, Ругани, Бентанкур, Артур, Портанова, Дуглас Коста, Вриони, Дибала.



Матч Рома — Ювентус начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.