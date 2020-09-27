"Россонери" одержали победу со счетом 2:0.
Кротоне – Милан, Getty Images
27 сентября 2020, 21:17
Милан одержал выездную победу над Кротоне со счетом 2:0 в матче 2-го утра Серии А. Открыл счет голом с пенальти полузащитник Франк Кессье, а позже дебютный гол в составе "россонери" забил Браим Диас.
Кротоне – Милан 0:2
Голы: Кессье, 45 (пенальти), Браим Диас, 50.
Кротоне: Кордац – Магальян, Марроне, Големич – Педру Перейра (Реца, 72), Жуниор Мессиас, Чигарини, Дзанеллато (Эдуардо Энрике, 46), Молина (Рисполи, 83) – Дрэгуш (Вулич, 72), Нванкво.
Милан: Доннарумма – Калабрия, Кьер, Габбия, Тео – Тонали (Беннасер, 63), Кессье, Салемакерс (Кастильехо, 63), Чалханоглу (Рафаэл Леау, 83), Браим Диас (Крунич, 83) – Ребич (Коломбо, 58).
Предупреждения: Марроне – Габбия, Тео, Рафаэл Леау.