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Рома — Ювентус 2:2
Голы: Верету, 31 (пен.), Верету, 45+1 — Роналду, 44 (пен.), 69

Рома: Миранте — Манчини, Ибаньес, Кумбулла — Сантон (Б. Перес, 68), Верету, Пеллегрини (Диавара, 71), Спинаццола — Мхитарян, Педро — Джеко.

Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо — Кулусевски (Фработта, 85), Рабио, Маккенни (Артур, 58), Рэмси (Бентанкур, 68) — Мората (Дуглас Коста, 58), Роналду.

Предупреждения: Кумбулла, Пеллегрини — Рабио, Фработта

На 62-й минуте удален Адриен Рабио (Ювентус) (второе предупреждение). 