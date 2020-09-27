Италия

Дубль Роналду спас Ювентус от поражения Роме в центральном матче тура

Туринцы дважды отставали по счету в течении поединка, но даже в численном меньшинстве их смог дотащить до ничьей португальский звездный игрок (2:2).

Рома — Ювентус, Getty Images

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Рома — Ювентус 2:2

Голы: Верету, 31 (пен.), Верету, 45+1 — Роналду, 44 (пен.), 69



Рома: Миранте — Манчини, Ибаньес, Кумбулла — Сантон (Б. Перес, 68), Верету, Пеллегрини (Диавара, 71), Спинаццола — Мхитарян, Педро — Джеко.



Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо — Кулусевски (Фработта, 85), Рабио, Маккенни (Артур, 58), Рэмси (Бентанкур, 68) — Мората (Дуглас Коста, 58), Роналду.



Предупреждения: Кумбулла, Пеллегрини — Рабио, Фработта



На 62-й минуте удален Адриен Рабио (Ювентус) (второе предупреждение).