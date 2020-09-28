Вашему вниманию видеообзор матча Серии А.
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28 сентября 2020, 07:21
В центральном поединке чемпионата Италии Рома разошлась результативной ничьей с Ювентусом.
Отметим, что дубль в составе туринцев сделал форвард Криштиану Роналду, а за римлян двумя голами отметился Жордан Верету.
Рома — Ювентус 2:2
Голы: Верету, 31 (пен.), 45+1 — Роналду, 44 (пен.), 69
Рома: Миранте — Манчини, Ибаньес, Кумбулла — Сантон (Б. Перес, 68), Верету, Пеллегрини (Диавара, 71), Спинаццола — Мхитарян, Педро — Джеко.
Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо — Кулусевски (Фработта, 85), Рабио, Маккенни (Артур, 58), Рэмси (Бентанкур, 68) — Мората (Дуглас Коста, 58), Роналду.
Предупреждения: Кумбулла, Пеллегрини — Рабио, Фработта
На 62-й минуте удален Адриен Рабио (Ювентус) (второе предупреждение).