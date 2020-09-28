Италия

Главный тренер Болоньи дал свой комментарий касательно возможного перехода нападающего.

Не секрет, что Болонья ведет переговоры с Динамо о переходе Владислава Супряги. Главный тренер итальянской команды прояснил ситуацию.

"Любой тренер хочет усиления состава. Иногда вы довольны, иногда — нет. Моя задача работать с теми игроками, что есть в клубе. Верю в наше руководство, посмотрим, как мы завершим трансферную работу.

Мы сделали свою работу по Супряге, теперь все зависит от Динамо", — приводит слова Синиши Михайловича TMW

Ранее сообщалось, что Луческу нужен бразильский нападающий, а не Супряга.