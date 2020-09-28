Не секрет, что Болонья ведет переговоры с Динамо о переходе Владислава Супряги. Главный тренер итальянской команды прояснил ситуацию. 
"Любой тренер хочет усиления состава. Иногда вы довольны, иногда — нет. Моя задача работать с теми игроками, что есть в клубе. Верю в наше руководство, посмотрим, как мы завершим трансферную работу. 
Мы сделали свою работу по Супряге, теперь все зависит от Динамо", — приводит слова Синиши Михайловича TMW

Ранее сообщалось, что Луческу нужен бразильский нападающий, а не Супряга