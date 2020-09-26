У Болоньи хорошие шансы на приобретение нападающего Динамо Владислава Супряги.
Владислав Супряга, фото ФК Динамо
26 сентября 2020, 17:57
Болонья готова улучшить предложение по Владиславу Супряге — сообщает Tuttobolognanews со ссылкой на информацию Corriere dello Sport.
Итальянские СМИ считают, что тренер Динамо Мирча Луческу хочет видеть на острие атаки бразильского нападающего, и если киевляне пробьются в групповой раунд Лиги чемпионов, Владислав Супряга покинет команду.
Предложение Болоньи — аренда с обязательством выкупа за 12 миллионов евро плюс бонусы — не устроило президента Динамо Игоря Суркиса.
Однако Болонья готова добавить в соглашение опцию о выплате процента с последующей продажи украинского форварда, причем размер этой выплаты может достичь 20 процентов.