Италия

У Болоньи хорошие шансы на приобретение нападающего Динамо Владислава Супряги.

Болонья готова улучшить предложение по Владиславу Супряге — сообщает Tuttobolognanews со ссылкой на информацию Corriere dello Sport.

Итальянские СМИ считают, что тренер Динамо Мирча Луческу хочет видеть на острие атаки бразильского нападающего, и если киевляне пробьются в групповой раунд Лиги чемпионов, Владислав Супряга покинет команду.

Предложение Болоньи — аренда с обязательством выкупа за 12 миллионов евро плюс бонусы — не устроило президента Динамо Игоря Суркиса.

Однако Болонья готова добавить в соглашение опцию о выплате процента с последующей продажи украинского форварда, причем размер этой выплаты может достичь 20 процентов.