Ивуарийский вингер хочет покинуть Парму.
Жервиньо, Getty Images
28 сентября 2020, 18:38
Нападающий Пармы Жервиньо может сменить клубную прописку в последние дни трансферного окна. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, в подписании 33-летнего вингера заинтересован миланский Интер.
Стиль игры Жервиньо лично симпатизирует главному тренеру "нерадзурри" Антонио Конте, который видит ивуарийца в качестве идеального четвертого нападающего в своей команде.
Ранее сообщалось, что Жервиньо является главной целью Беневенто на текущее трансферное окно.