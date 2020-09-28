Нападающий Пармы Жервиньо может сменить клубную прописку в последние дни трансферного окна. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в подписании 33-летнего вингера заинтересован миланский Интер.

Стиль игры Жервиньо лично симпатизирует главному тренеру "нерадзурри" Антонио Конте, который видит ивуарийца в качестве идеального четвертого нападающего в своей команде.

Ранее сообщалось, что Жервиньо является главной целью Беневенто на текущее трансферное окно.