Италия

Парма оценивает ивуарийского вингера в 10 миллионов евро.

Беневенто намерен усилить свой состав в связи с досрочным выходом в высший дивизион Италии, а главной целью на ближайшее трансферное окно клуб из одноименного города определил полузащитника Пармы Жервиньо.

Как сообщает журналист Николо Скира, "ведьмы" значительно продвинулись в оформлении перехода 33-летнего ивуарийца, предложив ему контракт на три года с серьезной заработной платой. Парма планирует выручить с продажи Жервиньо 10 миллионов евро.

Стоит отметить, что опытного вингера лично хочет видеть в Беневенто главный тренер Филиппо Индзаги, и президент клуба Оресте Вигорито стремится удовлетворить запросы специалиста.

Ранее сообщалось, что усилить атакующую линию Беневенто мог нападающий Лилля Лоик Реми, однако трансфер француза сорвался из-за проваленного медицинского осмотра.