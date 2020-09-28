Ганский форвард продолжит карьеру в Серии Б.
Кевин-Принц Боатенг, фото ФК Монца
28 сентября 2020, 19:42
Монца на своем официальном сайте объявила о перехода нападающего Кевина-Приса Боатенга из Фиорентины.
33-летний ганский футболист подписал с клубом Серии Б полноценный контракт до лета 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.
Финансовые условия соглашения и сумма трансфера не разглашается.
Во второй половине прошлой кампании Боатенг выступал на правах аренды за Бешикташ, за который провел 11 поединков, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.