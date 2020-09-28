Италия

Аргентинец будет снова выступать в Серии А.

Полузащитник Уотфорда Роберто Перейра перешел в Удинезе, сообщил официальный сайт "зебр". Контракт с футболистом рассчитан до 2023 года.

Перейра начинал карьеру в Ривер Плейте в 2009 году, а в 2011 он перешел в Удинезе. Он провел 104 матча за команду, забил восемь голов и летом 2014 перебрался в Ювентус.

За два сезона в Турине Роберто выиграл два чемпионства и Кубка Италии, а также сыграл в финале Лиги чемпионов в 2015. После этого Перейра перешел в Уотфорд, за который забил 18 голов в 115 матчах.