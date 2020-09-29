Лондонский клуб нацелился на немецкого центрбека.
Антонио Рюдигер, Getty Images
29 сентября 2020, 09:57
Защитник Челси Антонио Рюдигер попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает Sky Sports.
"Шпоры" планируют укрепить линию обороны до закрытия трансферного окна и попытаются подписать немецкого центрбека. Команда Жозе Моуриньо хочет воспользоваться желанием самого футболиста сменить клуб.
Также в подписании 27-летнего игрока заинтересована Барселона.
В новом сезоне Рюдигер еще не выходил на поле в составе "синих".
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также ведет переговоры по защитнику Интера Милану Шкриниару.