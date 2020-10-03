Италия

"Крестоносцы" договорились об аренде немецкого защитника.

Защитник Айнтрахта Эрик Дурм должен в ближайшее время стать игроком Пармы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Итальянский клуб договорился об аренде фулбека с правом выкупа. "Крестоносцам" осталось лишь обсудить несколько деталей с самим 28-летним игроком.

Дурм перебрался в Айнрахт летом 2019-го на правах свободного агента из Хаддерсфилда. В прошлом сезоне защитник провел 15 поединков в футболке "орлов".

Стоит отметить, что в 2014 году Дурм стал победителем чемпионата мира в составе сборной Германии.