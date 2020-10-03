Италия

Римляне с трудом добыли первую победу в текущем сезоне чемпионата Италии.

В поединке третьего тура итальянской Серии А Рома сошлась на своем поле в противостоянии с Удинезе.

Победителя данной встречи определил единственный гол, который записал на свой счет полузащитник римского клуба Педро. Для испанца это взятие ворот стало дебютным в футболке "волков" после того, как он покинул Челси на правах свободного агента в текущее трансферное окно.

Таким образом, Рома добыла первую победу в текущем розыгрыше чемпионата Италии, тогда как Удинезе потерпел третьего поражение подряд.

Удинезе — Рома 0:1

Гол: Педро, 55

Удинезе: Муссо, Аувеян, Де Майо, Самир, Тер Авест (Молина, 62), Перейра (Несторовски, 86), Арслан (Форестьери, 63), де Пауль, Бекао (Кулибали, 86), Лазанья, Окака.

Рома: Миранте, Спинаццола, Манчини, Кумбула, Сантон, Мхитарян (Карлес Перес, 71), Пеллегрини (Клюйверт, 83), Педро (Кристанте, 83), Верету, Рожер, Джеко (Вильяр, 90+4).

Предупреждение: Самир