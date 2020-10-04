Италия

Туринцы сделали заявление относительно поединка третьего тура против Наполи.

Органы здравоохранения Италии запретили Наполи лететь в Турин, где в воскресенье, четвертого октября, должен был состояться поединок третьего тура итальянской Серии А против Ювентуса.

Туринцы, в свою очередь, сделали заявление, сообщив, что выйдут на поле в назначенное время "согласно календарю".

"Футбольный клуб Ювентус объявляет, что первая команда выйдет на поле для матча Ювентус — Наполи завтра в 20:45, как это предусмотрено в календаре Лиги Серии А", — гласит заявление в официальном твиттер-аккаунте.

Напомним, что причиной вынужденного карантина Наполи стало недавнее выявление целого ряда случаев заражения COVID-19 в Дженоа.