Италия

Матч 3-го тура чемпионата Италии между Дженоа и Торино не состоится в срок.

Руководство Серии А приняло решение перенести матч Дженоа — Торино из-за многочисленных положительных тестов на COVID-19 в составе "грифонов" – сообщил официальный сайт организации.

После матча второго тура Серии А, в котором генуэзцы потерпели сокрушительное поражение от Наполи, руководство Дженоа объявило, что в клубе 14 положительных тестов на коронавирус.

По правилам итальянской лиги, если команда может выставить 13 здоровых футболистов, включая хотя бы одного вратаря, матч проходит по расписанию. Если нет — ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:3.

Однако у любого клуба Серии А есть право один раз попросить о переносе матча в подобной ситуации и избежать технического поражения.

О новой дате поединка будет сообщено дополнительно.