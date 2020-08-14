Украина

В португальской хавбеке также заинтересован московский ЦСКА.

Полузащитник Лестера Адриен Силва, который прошлый сезон провел на правах аренды за Монако, попал в сферу интересов киевского Динамо. Об этом сообщает Record.

По информации источника, в подписании 31-летнего португальца также заинтересован один клуб из России, которым является ЦСКА Москва.

В сезоне-2019/20 Адриен Силва провел за Монако во всех турнирах 25 поединков, в которых отдал 2 результативные передачи. Действующий контракт португальского хавбека с Лестером рассчитан до лета 2021 года. Портал Transermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Динамо планирует подписать нападающего Риеки Антонио-Мирко Чолака, который является лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии минувшего сезона.