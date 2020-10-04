Италия

Права на итальянского полузащитника снова принадлежат "старой синьоре".

Ювентус воспользовался правом выкупа полузащитника Удинезе Роландо Мандрагоры, сообщил официальный сайт клуба.

Туринские "бьянконери" заплатили за хавбека 10,7 млн евро. Контракт с Роландо рассчитан до лета 2025 года.

При этом Роландо нынешний сезон проведет на правах аренды в Удинезе. Эта аренда может быть продлена на еще один сезон. В течение этих двух лет Ювентус может выплатить Удинезе до 6 млн евро дополнительно при достижении "определенных спортивных целей".

Мандрагора впервые перешел в Ювентус из Дженоа в январе 2016 года за 9 млн евро, а летом 2018 Удинезе купил футболиста за 20 млн евро.