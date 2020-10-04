"Россонери" победили со счетом 3:0.
Милан – Специя, Getty Images
04 октября 2020, 21:01
В матче 3-го тура Серии А Милан обыграл на своем поле Специю со счетом 3:0. Дублем в составе "россонери" отличился Рафаэль Леау, а еще один гол в свой актив записал Тео Эрнандес.
Милан – Специя 3:0
Голы: Рафаэль Леау, 57, 78, Тео Эрнандес, 76.
Милан: Доннарумма – Калабрия, Кьер, Габбия, Тео Эрнандес – Тонали (Кессиэ, 58), Крунич (Беннасер, 58) – Рафаэль Леау (Мальдини, 83), Браим Диас (Хеуге, 71), Салемакерс – Коломбо (Чалханоглу, 46).
Специя: Биттенкур – Сала, Шабо, Эрлич, Маркицца – Побега (Мора, 77), Риччи (Акампора, 59), Маджоре – Верде (Агудело, 59), Галабинов (Пикколи, 32), Джаси (Бартоломеи, 77).
Предупреждения: Чалханоглу – Риччи, Джаси.