Италия

Нападающий Фиорентины в ближайшее время должен стать игроком "старой синьоры".

Ювентус возьмет в аренду у Фиорентины нападающего Федерико Кьезу с обязательным выкупом за 50 миллионов евро, утверждает журналист Фабрицио Романо.

Футболист согласовал контракт до 2025 года. Ему осталось только успешно пройти медосмотр в Турине.

Федерико Кьеза в прошлом сезоне сыграл в 34 матчах чемпионата Италии, в которых отметился 10 забитыми голами.

Ювентус освободит место в заявке "под Кьезу", отправив Дугласа Косту на правах аренды в Баварию.