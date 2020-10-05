Нападающий Фиорентины в ближайшее время должен стать игроком "старой синьоры".
Федерико Кьеза, Getty Images
05 октября 2020, 10:35
Ювентус возьмет в аренду у Фиорентины нападающего Федерико Кьезу с обязательным выкупом за 50 миллионов евро, утверждает журналист Фабрицио Романо.
Футболист согласовал контракт до 2025 года. Ему осталось только успешно пройти медосмотр в Турине.
Федерико Кьеза в прошлом сезоне сыграл в 34 матчах чемпионата Италии, в которых отметился 10 забитыми голами.
Ювентус освободит место в заявке "под Кьезу", отправив Дугласа Косту на правах аренды в Баварию.