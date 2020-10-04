Германия

Вингер Ювентуса минимум год проведет в Бундеслиге.

Ювентус и Бавария согласовали аренду Дугласа Косты — сообщает Sky Sport Italia.

Бразилец отправится в Баварию, за которую уже выступал в 2015-2017 годах, в бесплатную аренду сроком на один год.

Этим переходом Ювентус расчистил место для Федерико Кьезы, которого туринцы намерены подписать в ближайшее время.

30-летний вингер, сыгравший 31 матч за национальную сборную Бразилии (3 гола) выступал за Гремио (37 матчей во всех турнирах, 2 гола), Шахтер (202, 38), Баварию (77, 14) и Ювентус (103, 10).