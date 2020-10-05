Италия

Хорватский форвард вернулся в Серию А.

Верона на своем официальном сайте объявила об успешном завершении сделки по переходу нападающего Николы Калинича из мадридского Атлетико.

32-летний хорват подписал с новым клубом двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на один сезон. Финансовые детали трансфера не разглашаются.

В прошлом сезоне Никола Калинич выступал на правах аренды за Рому, за которую провел в рамках итальянской Серии А 15 матчей, забил 5 голов и отдал один ассист.