Челси вновь отправил в аренду французского хавбека.
Тьемуэ Бакайоко, ФК Наполи
05 октября 2020, 20:55
Полузащитник Челси Тьемуэ Бакайоко вернулся в Серию А, где отныне будет защищать цвета Наполи. Об этом сообщает официальный сайт неаполитанцев.
26-летний француз перешел в новый клуб на правах арендного соглашение, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.
В прошлой кампании Бакайоко пребывал в аренде в Монако, за который провел 23 поединка во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.