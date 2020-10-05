Италия

Челси вновь отправил в аренду французского хавбека.

Полузащитник Челси Тьемуэ Бакайоко вернулся в Серию А, где отныне будет защищать цвета Наполи. Об этом сообщает официальный сайт неаполитанцев.

26-летний француз перешел в новый клуб на правах арендного соглашение, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.

В прошлой кампании Бакайоко пребывал в аренде в Монако, за который провел 23 поединка во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.