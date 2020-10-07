Италия

Защитник доволен решением своего бывшего клуба.

Защитник Кальяри Диего Годин высказал свое мнение об аренде полузащитника Арсенала Лукаса Торрейры в стан Атлетико.

"Он может придать им индивидуальность в полузащите, это несомненно. Например, Луис Суарес будет создавать и забивать голы, но Лукас предлагает нечто иное".

"Он динамичный, он может забивать голы и закрывать много позиций в центре поля. Это не совпадение, что Диего Симеоне нравится такой игрок", — сказал Годин Mundo Deportivo.

Напомним, уругвайский защитник покинул Интер и подписал трехлетний контракт с Кальяри.