Защитник доволен решением своего бывшего клуба.
Диего годин, getty images
07 октября 2020, 22:19
Защитник Кальяри Диего Годин высказал свое мнение об аренде полузащитника Арсенала Лукаса Торрейры в стан Атлетико.
"Он может придать им индивидуальность в полузащите, это несомненно. Например, Луис Суарес будет создавать и забивать голы, но Лукас предлагает нечто иное".
"Он динамичный, он может забивать голы и закрывать много позиций в центре поля. Это не совпадение, что Диего Симеоне нравится такой игрок", — сказал Годин Mundo Deportivo.
Напомним, уругвайский защитник покинул Интер и подписал трехлетний контракт с Кальяри.