Италия

Опытный уругваец продолжит карьеру на Сардинии.

Центральный защитник Диего Годин присоединился к Кальяри, сообщил официальный сайт клуба. Контракт с 34-летним игроком подписан до июня 2023 года.

Годин начинал карьеру в Насьонале из Монтевидео в качестве нападающего, а в 21 год перебрался в Вильярреал, где сыграл 116 матчей и забил 4 гола уже как защитник.

Летом 2010 года Диего стал игроком Атлетико и вошел в историю клуба как чемпион Испании и обладатель ряда других трофеев, среди которых – две победы в Лиге Европы. После 389 матчей и 27 голов за "матрасников" Диего ушел в Интер летом 2019. За "нерадзурри" он сыграл 36 матчей и забил один голов.

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Диего является капитаном сборной Уругвая. Он провел 135 игр за "селесте", в которых забил 8 голов. Вместе со сборной он занял четвертое место на ЧМ-2010 и выиграл Кубок Америки в 2011.

Днем ранее сменил клуб еще один легендарный футболист сборной Уругвая: Луис Суарес ушел из Барселоны в Атлетико.