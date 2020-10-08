Италия

Тренер прокомментировал разгром Молдовы.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказал свое мнение о товарищеском поединке против команды Молдовы (6:0).

"У нас были некоторые трудности в первые 15 минут, чего и следовало ожидать, учитывая количество новых лиц, но потом все прошло хорошо. Это положительный момент, что у нас было много изменений в составе, но мы сохранили прежний менталитет".

"Игроки Сассуоло? Я думаю, что Берарди, Локателли и Капуто очень хорошо выступили, особенно в первом тайме. Капуто хорошо двигается как центральный нападающий, у него все хорошо, и если он продолжит так же, он может сказать свое слово. При этом у нас много нападающих, у которых все отлично, поэтому все зависит от того, как они будут играть до конца сезона", — сказал тренер RAI Sport.

Ранее сообщалось, что Манчини стал лучшим тренером в показателе побед в 20 поединках.